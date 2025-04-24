مسلسل "الغرور" ينطلق اليوم عبر قناة "الجديد"

رغم عقد جلسة الصلح بين الممثل المصري عبد العزيز مخيون وأسرة الضحية الذي صدمه نجله بسيارته، ودفع الدية، إلا أن المحكمة أصدرت حكماً بحبسه لمدة ستة أشهر مع الشغل، وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه، الأمر الذي أثار جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.