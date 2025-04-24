مسلسل "الغرور" ينطلق اليوم عبر قناة "الجديد"

تتابعون مسلسل "الغرور" من الاثنين الى الجمعة 20:40 ابتداءً من مساء اليوم الخميس.
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A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
احتفل الفنانان ليلى أحمد زاهر وهشام جمال بزفافهما في موقع مميز تحت أضواء هرم سقارة، بحضور نخبة من نجوم الفن والاعلام، مساء امس الأربعاء.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المهتمة بأخبار الفنانين، صورة للممثل السوري أيمن زيدان برفقة ابنه "غالب".
رغم عقد جلسة الصلح بين الممثل المصري عبد العزيز مخيون وأسرة الضحية الذي صدمه نجله بسيارته، ودفع الدية، إلا أن المحكمة أصدرت حكماً بحبسه لمدة ستة أشهر مع الشغل، وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه، الأمر الذي أثار جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.