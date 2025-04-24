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مسلسل &quot;الغرور&quot; ينطلق اليوم عبر قناة &quot;الجديد&quot;
مسلسل "الغرور" ينطلق اليوم عبر قناة "الجديد"
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مسلسل "الغرور" ينطلق اليوم عبر قناة "الجديد"

فن

2025-04-24 | 12:02
مسلسل "الغرور" ينطلق اليوم عبر قناة "الجديد"
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Aljadeed
مسلسل "الغرور" ينطلق اليوم عبر قناة "الجديد"

ينطلق اليوم المسلسل التركي المعرب "الغرور" عبر قناة "الجديد"، والذي تتحول فيه بلحظة حياة إليف وأرهان بتنقلب وبتتحول لـ كابوس.

تتابعون مسلسل "الغرور" من الاثنين الى الجمعة 20:40 ابتداءً من مساء اليوم الخميس. 

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