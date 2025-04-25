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آمال ماهر تعلق للمرة الأولى و تحسم جدل &quot; صوت مصر &quot;
آمال ماهر تعلق للمرة الأولى و تحسم جدل " صوت مصر "
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آمال ماهر تعلق للمرة الأولى و تحسم جدل " صوت مصر "

فن

2025-04-25 | 05:24
آمال ماهر تعلق للمرة الأولى و تحسم جدل " صوت مصر "
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Aljadeed
آمال ماهر تعلق للمرة الأولى و تحسم جدل " صوت مصر "

للمرة الأولى منذ إثارة الجدل حول لقب "صوت مصر"، خرجت الفنانة آمال ماهر عن صمتها لتعلّق على كل ما أثير حول هذا الأمر.

وقالت آمال ماهر في كلمة لها خلال مؤتمر عُقد على هامش الحفل الذي أحيته مساء أمس (الخميس) في أوبرا دبي، بالإمارات العربية المتحدة: "كل مَن يمثل مصر هو "صوت مصر"".

وحرصت آمال ماهر خلال الحفل على تقديم التحية الى الفنانة نيكول سابا، التي كانت موجودة في الحفل، وسط تصفيق الجمهور الذي التفّ حول نيكول بعد انتهاء الحفل لالتقاط الصور التذكارية معها.

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