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تكريم فضل شاكر في سوريا بعد منحه عضوية شرف في نقابة الفنانين
تكريم فضل شاكر في سوريا بعد منحه عضوية شرف في نقابة الفنانين
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تكريم فضل شاكر في سوريا بعد منحه عضوية شرف في نقابة الفنانين

فن

2025-04-25 | 09:57
تكريم فضل شاكر في سوريا بعد منحه عضوية شرف في نقابة الفنانين
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Aljadeed
تكريم فضل شاكر في سوريا بعد منحه عضوية شرف في نقابة الفنانين

كشف نقيب الفنانين في سوريا مازن الناطور عن نيته بتكريم الفنان اللبناني فضل شاكر قريبا.

وفي التفاصيل قال مازن الناطور ان فضل شاكر قال كلمة حق في وقت كانت تمارس ضغوط عليه وقد دفع ثمن كلمته لذلك يستوجب الشكر مؤكدا انه كنقيب للفنانين سيسعى على تكريمه وانصافه في سوريا في اي مناسبة تتاح.

وكانت قد اعلنت نقابة الفنانين في سوريا، عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، عن قرارات جديدة وقّعها نقيب الفنانين مازن الناطور، تقضي بمنح عضوية شرف في النقابة لعدد من الفنانين، تقديرًا لمسيرتهم الفنية ومواقفهم الوطنية.

وشملت الأسماء كلاً من الفنانة أصالة نصري، والفنان اللبناني فضل شاكر، إلى جانب الموسيقار السوري مالك جندلي، والفنان أحمد القسيم.

 

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بعدما منحت نقابة الفنانين في سوريا العضوية بمرتبة الشرف لكل من الفنانة السورية أصالة نصري والفنان اللبناني فضل شاكر، تقديراً لمسيرتهما الفنية وموقفهما من القضية السورية.

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