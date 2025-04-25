تكريم فضل شاكر في سوريا بعد منحه عضوية شرف في نقابة الفنانين

وفي التفاصيل قال مازن الناطور ان فضل شاكر قال كلمة حق في وقت كانت تمارس ضغوط عليه وقد دفع ثمن كلمته لذلك يستوجب الشكر مؤكدا انه كنقيب للفنانين سيسعى على تكريمه وانصافه في سوريا في اي مناسبة تتاح.

وكانت قد اعلنت نقابة الفنانين في سوريا، عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، عن قرارات جديدة وقّعها نقيب الفنانين مازن الناطور، تقضي بمنح عضوية شرف في النقابة لعدد من الفنانين، تقديرًا لمسيرتهم الفنية ومواقفهم الوطنية.

وشملت الأسماء كلاً من الفنانة أصالة نصري، والفنان اللبناني فضل شاكر، إلى جانب الموسيقار السوري مالك جندلي، والفنان أحمد القسيم.