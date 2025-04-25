تكريم فضل شاكر في سوريا بعد منحه عضوية شرف في نقابة الفنانين

وفي التفاصيل قال مازن الناطور ان فضل شاكر قال كلمة حق في وقت كانت تمارس ضغوط عليه وقد دفع ثمن كلمته لذلك يستوجب الشكر مؤكدا انه كنقيب للفنانين سيسعى على تكريمه وانصافه في سوريا في اي مناسبة تتاح.
وكانت قد اعلنت نقابة الفنانين في سوريا، عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، عن قرارات جديدة وقّعها نقيب الفنانين مازن الناطور، تقضي بمنح عضوية شرف في النقابة لعدد من الفنانين، تقديرًا لمسيرتهم الفنية ومواقفهم الوطنية.
وشملت الأسماء كلاً من الفنانة أصالة نصري، والفنان اللبناني فضل شاكر، إلى جانب الموسيقار السوري مالك جندلي، والفنان أحمد القسيم.
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تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، معلومات تكشف لأول مرة عن اول لقاء بين والد ووالدة ملك الأردن عبدالله الثاني.
تصدر اسم الممثل السوري ايمن زيدان، في الساعات القليلة الماضية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صورة لابنه غالب في ظهور نادر للأخير.
بعدما منحت نقابة الفنانين في سوريا العضوية بمرتبة الشرف لكل من الفنانة السورية أصالة نصري والفنان اللبناني فضل شاكر، تقديراً لمسيرتهما الفنية وموقفهما من القضية السورية.