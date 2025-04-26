نادين الراسي بإطلالة خارجة عن المألوف.. هكذا بدت

View this post on Instagram
A post shared by نادين الراسي Nadinealrassi (@nadinealrassi)
A post shared by نادين الراسي Nadinealrassi (@nadinealrassi)
تستضيف الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، في برنامج "مع رابعة"، عدد من نجوم الفن اللبناني، ضمن أجواء حماسية مميزة.
بعد تداول واسع لمقطع فيديو أظهر انزعاج النجم السوري جمال سليمان ورفضه التصوير مع سيدة مصرية على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 51 بدار الأوبرا المصرية، خرج الفنان عن صمته لتوضيح تفاصيل ما جرى.
تصدر اسم الممثل السوري سامر المصري في الساعات القليلة الماضية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صورة حديثة لابنه عمر برفقة والدته، زوجة الممثل سامر المصري، الفنانة المعتزلة نيفين عزام.