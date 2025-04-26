نادين الراسي بإطلالة خارجة عن المألوف.. هكذا بدت

وفي التفاصيل، نشرت نادين الراسي على حسابها عبر انستغرام، مجموعة صور لها من احدث جلسة تصوير، الا انها بدت بملامح مختلفة وظهرت عليها علامات الكبر، في حين لم تكترث نادين لذلك واصرّت على ان تظهر على طبيعتها، لترفق الصور بتعليق قالت فيه: "الكِلّ بدّو يعيش براحة، والكِلّ ما بيحكوا الصراحة، حتّى الصُّلح بيِنبَنى عا كذبة، وبالكِذب ما في راحة".الصور لاقت تفاعلا واسعا بين المتابعين، الذين اشادوا بإطلالة نادين الطبيعية وعبروا عن حبهم الكبير لها.