إصابات بعد انهيار ستاند حفل تامر حسني في قصر البارون

فقبل دقائق من صعود الفنان إلى المسرح، انهار هيكل معدني ضخم يحمل شاشات إضاءة وسقط على عدد من الجمهور، مما تسبب في إصابة ما لا يقل عن 15 شخصًا، وُصفت بعض الحالات بأنها خطيرة.وقد سادت حالة من الهلع، فيما سارعت الفرق الأمنية والإسعافية لإخلاء المكان وتأمينه بشكل كامل.عقب الحادث، دخلت الجهة المنظمة في اجتماع طارئ مع الجهات الأمنية المسؤولة، وتم اتخاذ قرار فوري بإلغاء الحفل حفاظًا على أرواح الحاضرين وكل فريق العمل.وانتشر الحزن في أرجاء المكان، خاصة بين الجمهور الذي كان قد توافد بأعداد كبيرة لحضور العرض المنتظر.