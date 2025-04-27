الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
إصابات بعد انهيار ستاند حفل تامر حسني في قصر البارون
إصابات بعد انهيار ستاند حفل تامر حسني في قصر البارون
A-
A+

إصابات بعد انهيار ستاند حفل تامر حسني في قصر البارون

فن

2025-04-27 | 07:42
إصابات بعد انهيار ستاند حفل تامر حسني في قصر البارون
العودة الى الأعلى
Aljadeed
إصابات بعد انهيار ستاند حفل تامر حسني في قصر البارون

كان من المنتظر أن يحيي النجم تامر حسني حفلًا جماهيريًا كبيرًا مساء السبت في قصر البارون بالقاهرة، لكن الحدث المنتظر تحوّل فجأة إلى لحظة مؤلمة بعد وقوع حادث مروع أدى إلى إصابات في صفوف الحضور، ما اضطر المنظمين إلى إلغاء الحفل حرصًا على سلامة الجميع.

فقبل دقائق من صعود الفنان إلى المسرح، انهار هيكل معدني ضخم يحمل شاشات إضاءة وسقط على عدد من الجمهور، مما تسبب في إصابة ما لا يقل عن 15 شخصًا، وُصفت بعض الحالات بأنها خطيرة.
وقد سادت حالة من الهلع، فيما سارعت الفرق الأمنية والإسعافية لإخلاء المكان وتأمينه بشكل كامل.
عقب الحادث، دخلت الجهة المنظمة في اجتماع طارئ مع الجهات الأمنية المسؤولة، وتم اتخاذ قرار فوري بإلغاء الحفل حفاظًا على أرواح الحاضرين وكل فريق العمل.
وانتشر الحزن في أرجاء المكان، خاصة بين الجمهور الذي كان قد توافد بأعداد كبيرة لحضور العرض المنتظر.

اقرأ ايضا في فن

صديقة الأميرة الراحلة ديانا تكشف سراً عن حياة الأمير هاري
10:17

صديقة الأميرة الراحلة ديانا تكشف سراً عن حياة الأمير هاري

أحدثت صديقة مقربة من الأميرة الراحلة ديانا ضجة كبيرة بما كشفته عن حياة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، مشيرة إلى أن دوق ساسكس يفتقد بشدة لدوره الملكي.

10:17

صديقة الأميرة الراحلة ديانا تكشف سراً عن حياة الأمير هاري

أحدثت صديقة مقربة من الأميرة الراحلة ديانا ضجة كبيرة بما كشفته عن حياة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، مشيرة إلى أن دوق ساسكس يفتقد بشدة لدوره الملكي.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025