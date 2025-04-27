الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ابنة سلافة معمار تحتفل بعيد ميلاد والدتها بطريقة لافتة
ابنة سلافة معمار تحتفل بعيد ميلاد والدتها بطريقة لافتة
A-
A+

ابنة سلافة معمار تحتفل بعيد ميلاد والدتها بطريقة لافتة

فن

2025-04-27 | 07:15
ابنة سلافة معمار تحتفل بعيد ميلاد والدتها بطريقة لافتة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
ابنة سلافة معمار تحتفل بعيد ميلاد والدتها بطريقة لافتة

احتفلت دهب سبيعي ابنة الفنانين السوريين سيف الدين سبيعي وسلافة معمار بعيد ميلاد والدتها، بطريقة لفتت الأنظار بين المتابعين.

وفي التفاصيل، تصدر عيد ميلاد سلافة معمار حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المهتمة بأخبار الفنانين، والذي يصادف السادس والعشرين من نيسان من كل عام.

وشاركت دهب سبيعي صور جمعتها بوالدتها سلافة، وظهرت في الصورة الأولى برفقتها وهما تتجولان في احد الشوارع، وارفقتها بتعليق باللغة الانكيزية: "عيد ميلاد سعيد ماما".

وفي صورة ثانية، ظهرت سلافة معمار وهي تقبل ابنتها "دهب" على وجنتها، وأرفقتها بتعليق يحمل رمز الكرة الأرضية، والتي جاءت بمعنى أن والدتها هي عالمها.

 

ولاقت الصور إعجاب الجمهور، الذين راحوا يشيدون بجمالهما، وجاء في احد التعليقات: "قمرين مشا الله الله يحميهون".

وفي تعليق آخر: "عيد ميلاد سعيد، الله يحميكي".

اقرأ ايضا في فن

صديقة الأميرة الراحلة ديانا تكشف سراً عن حياة الأمير هاري
10:17

صديقة الأميرة الراحلة ديانا تكشف سراً عن حياة الأمير هاري

أحدثت صديقة مقربة من الأميرة الراحلة ديانا ضجة كبيرة بما كشفته عن حياة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، مشيرة إلى أن دوق ساسكس يفتقد بشدة لدوره الملكي.

10:17

صديقة الأميرة الراحلة ديانا تكشف سراً عن حياة الأمير هاري

أحدثت صديقة مقربة من الأميرة الراحلة ديانا ضجة كبيرة بما كشفته عن حياة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، مشيرة إلى أن دوق ساسكس يفتقد بشدة لدوره الملكي.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025