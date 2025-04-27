ابنة سلافة معمار تحتفل بعيد ميلاد والدتها بطريقة لافتة

وفي التفاصيل، تصدر عيد ميلاد سلافة معمار حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المهتمة بأخبار الفنانين، والذي يصادف السادس والعشرين من نيسان من كل عام.

وشاركت دهب سبيعي صور جمعتها بوالدتها سلافة، وظهرت في الصورة الأولى برفقتها وهما تتجولان في احد الشوارع، وارفقتها بتعليق باللغة الانكيزية: "عيد ميلاد سعيد ماما".

وفي صورة ثانية، ظهرت سلافة معمار وهي تقبل ابنتها "دهب" على وجنتها، وأرفقتها بتعليق يحمل رمز الكرة الأرضية، والتي جاءت بمعنى أن والدتها هي عالمها.

ولاقت الصور إعجاب الجمهور، الذين راحوا يشيدون بجمالهما، وجاء في احد التعليقات: "قمرين مشا الله الله يحميهون".

وفي تعليق آخر: "عيد ميلاد سعيد، الله يحميكي".