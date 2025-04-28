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مروان خوري في اول تعليق على خلافه مع كارول سماحة وهذا ما قاله عن فضل شاكر
مروان خوري في اول تعليق على خلافه مع كارول سماحة وهذا ما قاله عن فضل شاكر
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مروان خوري في اول تعليق على خلافه مع كارول سماحة وهذا ما قاله عن فضل شاكر

فن

2025-04-28 | 04:42
مروان خوري في اول تعليق على خلافه مع كارول سماحة وهذا ما قاله عن فضل شاكر
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Aljadeed
مروان خوري في اول تعليق على خلافه مع كارول سماحة وهذا ما قاله عن فضل شاكر

أحيا الفنان اللبناني مروان خوري، لأول مرة حفلا غنائيا مميزا في زحلة، حيث التقى جمهوره الذي لطالما انتظر لحظة لقاء فنانه المفضل في هذه المدينة المميزة.

قدّم مروان خوري في الحفل باقة من أجمل أغنياته التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، حيث راحوا يرددون كلمات الأغنيات التي حفظوها عن ظهر قلب، ما خلق أجواء حماسية مميزة في الحفل.
كاميرا "الجديد" كانت حاضرة في الحفل ووثّقت الأجواء المميزة، حيث التقت الزميلة ياسمين بوذياب الفنان مروان خوري وهذا ما كشفه.

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