مروان خوري في اول تعليق على خلافه مع كارول سماحة وهذا ما قاله عن فضل شاكر

أحيا الفنان اللبناني مروان خوري، لأول مرة حفلا غنائيا مميزا في زحلة، حيث التقى جمهوره الذي لطالما انتظر لحظة لقاء فنانه المفضل في هذه المدينة المميزة.

