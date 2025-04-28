غيرة تيم حسن على زوجته وفاء الكيلاني تتصدر.. ما فعله مفاجئ

اللافت في الفيديو هو تصرف تيم حسن تجاه زوجته، اذ بدا وكأنه شديد الغيرة عليها، فمسك يدها بطريقة لافتة خلال وجود احد المعجبين الذي أراد التقاط صورة تذكارية مع ممثله المفضل، ليتفاعل الجمهور بشكل واسع مع تصرف تيم حسن.الجدير بالذكر ان هذا الفيديو التُقط العام الماضي، الا ان المتابعين اعادوا نشره حاليا وتداولوه بشكل واسع.