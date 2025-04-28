غيرة تيم حسن على زوجته وفاء الكيلاني تتصدر.. ما فعله مفاجئ

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A post shared by @lebanesee_societyy
A post shared by @lebanesee_societyy
تحتفل العائلة الملكية الأردنية الهاشمية بعيد ميلاد الاميرة رجوة الحسين زوجة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، والذي يصادف الثامن والعشرين من نيسان في كل عام.
رحل اليوم الإثنين، محمد أحمد عبدالغني، المعروف بلقب "أمح الدولي"، أحد أبرز مشجعي النادي الأهلي، بعدما شكل خلال سنوات حياته حالة من الحب والبهجة داخل قلوب جماهير القلعة الحمراء.
توفيت مصممة الأزياء جينا سلطان صباح اليوم الإثنين الموافق 28 أبريل/ نيسان 2025، وسط حالة من الحزن بين محبيها وزملائها في الوسط الفني وعالم الأزياء.