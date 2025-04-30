الجنوب هذا الصيف على موعد مع حدث فني استثنائي يجمع نخبة من النجوم

خطوة جريئة تقوم شركة عكنان هذا الصيف لإعادة الحياة الى الجنوب اللبناني بعد الاحداث الاليمة التي شهدها في الفترة الماضية.

صيف الجنوب هذا العام سيكون على موعد مع حدث غنائي استثنائي وبصمة فنية فريدة ومبشرة بأمل منتظر وفرج قريب تحت عنوان "حبيبي يا جنوب".

وفي خطوة شجاعة من شأنها اعادة إحياء السياحة في الجنوب، يجتمع نخبة من النجوم هم، امير الغناء العربي هاني شاكر، وفارس الغناء العربي عاصي الحلاني، وملك الإحساس وائل جسار، وريس الأغنية اللبنانية ملحم زبن، وهي رسالة على صفحة الجنوب الصامد، ورسالة حب لأهل الجنوب ممزوجة بانتماء السيد خضر عكنان الذي آثر أن يعيد الألق الجنوبي بفرح مقاوم، وفن جميل.

وسيشهد صيف الجنوب هذا العام مفاجآت سارة، وبمبادرة فردية شجاعة وبتغطية حصرية لقناة الجديد.