الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
الجنوب هذا الصيف على موعد مع حدث فني استثنائي يجمع نخبة من النجوم
الجنوب هذا الصيف على موعد مع حدث فني استثنائي يجمع نخبة من النجوم
A-
A+

الجنوب هذا الصيف على موعد مع حدث فني استثنائي يجمع نخبة من النجوم

فن

2025-04-30 | 05:16
الجنوب هذا الصيف على موعد مع حدث فني استثنائي يجمع نخبة من النجوم
العودة الى الأعلى
Aljadeed
الجنوب هذا الصيف على موعد مع حدث فني استثنائي يجمع نخبة من النجوم

خطوة جريئة تقوم شركة عكنان هذا الصيف لإعادة الحياة الى الجنوب اللبناني بعد الاحداث الاليمة التي شهدها في الفترة الماضية.

صيف الجنوب هذا العام سيكون على موعد مع حدث غنائي استثنائي وبصمة فنية فريدة ومبشرة بأمل منتظر وفرج قريب تحت عنوان "حبيبي يا جنوب".
وفي خطوة شجاعة من شأنها اعادة إحياء السياحة في الجنوب، يجتمع نخبة من النجوم هم، امير الغناء العربي هاني شاكر، وفارس الغناء العربي عاصي الحلاني، وملك الإحساس وائل جسار، وريس الأغنية اللبنانية ملحم زبن، وهي رسالة على صفحة الجنوب الصامد، ورسالة حب لأهل الجنوب ممزوجة بانتماء السيد خضر عكنان الذي آثر أن يعيد الألق الجنوبي بفرح مقاوم، وفن جميل.
وسيشهد صيف الجنوب هذا العام مفاجآت سارة، وبمبادرة فردية شجاعة وبتغطية حصرية لقناة الجديد.
 

اقرأ ايضا في فن

انهيار ريم عبد العزيز أثناء تشييع شقيقتها سمر عبدالعزيز
08:47

انهيار ريم عبد العزيز أثناء تشييع شقيقتها سمر عبدالعزيز

شيعت عائلة الفنانة السورية الراحلة، سمر عبد العزيز، فقيدتها التي فارقت الحياة عن عمر 52 عاماً، اليوم الأربعاء، في مدينة دمشق، وسط غياب للفنانين عن الحضور.

08:47

انهيار ريم عبد العزيز أثناء تشييع شقيقتها سمر عبدالعزيز

شيعت عائلة الفنانة السورية الراحلة، سمر عبد العزيز، فقيدتها التي فارقت الحياة عن عمر 52 عاماً، اليوم الأربعاء، في مدينة دمشق، وسط غياب للفنانين عن الحضور.

نانسي عجرم تفجع بوفاة هذا الشخص وتنعيه بكلمات مؤثرة : الناس الطيبين بفلوا فجأة
07:31

نانسي عجرم تفجع بوفاة هذا الشخص وتنعيه بكلمات مؤثرة : الناس الطيبين بفلوا فجأة

فجعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بوفاة احد الأشخاص والذي نعته بكلمات حزينة عبر صفحتها الشخصية في منصة "اكس".

07:31

نانسي عجرم تفجع بوفاة هذا الشخص وتنعيه بكلمات مؤثرة : الناس الطيبين بفلوا فجأة

فجعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بوفاة احد الأشخاص والذي نعته بكلمات حزينة عبر صفحتها الشخصية في منصة "اكس".

مكسيم خليل يطالب بهذا القانون بعد احداث جرمانا وسلاف فواخرجي بتعليق مؤثر
05:51

مكسيم خليل يطالب بهذا القانون بعد احداث جرمانا وسلاف فواخرجي بتعليق مؤثر

حالة من عدم الاستقرار تشهدها بعض الأراضي السورية، وتحديداً بعد التطورات الأخيرة التي تشهدها منطقتي جرمانا واشرفية صحنايا، الامر الذي دفع بعض الفنانين السوريين للحديث عما يجري.

05:51

مكسيم خليل يطالب بهذا القانون بعد احداث جرمانا وسلاف فواخرجي بتعليق مؤثر

حالة من عدم الاستقرار تشهدها بعض الأراضي السورية، وتحديداً بعد التطورات الأخيرة التي تشهدها منطقتي جرمانا واشرفية صحنايا، الامر الذي دفع بعض الفنانين السوريين للحديث عما يجري.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025