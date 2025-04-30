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شاهدوا ماذا قالت ماريتا الحلاني قبل ايام من طلاقها من زوجها كميل ابي خليل
شاهدوا ماذا قالت ماريتا الحلاني قبل ايام من طلاقها من زوجها كميل ابي خليل
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شاهدوا ماذا قالت ماريتا الحلاني قبل ايام من طلاقها من زوجها كميل ابي خليل

فن

2025-04-30 | 11:40
شاهدوا ماذا قالت ماريتا الحلاني قبل ايام من طلاقها من زوجها كميل ابي خليل
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Aljadeed
شاهدوا ماذا قالت ماريتا الحلاني قبل ايام من طلاقها من زوجها كميل ابي خليل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بخبر طلاق الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني عن زوجها كميل ابي خليل.

وبعد انتشار الخبر، تداولت الصفحات الفنية فيديو لـ ماريتا الحلاني قبل طلاقها عن زوجها، حيث كشفت خلاله عن علاقتهما سوياً.

وقالت ماريتا عن أبي خليل خلال المقابلة: "كتير رومانسي كميل".
وأشارت إلى أنّ كميل يُعبّر عن مشاعره بشكلٍ أفضل منها، وأضافت: "أنا بستحي"، كما وصفت نفسها "بالعنيدة". 

وكانت قد انفصلت الفنانة ماريتا الحلاني عن زوجها كميل أبي خليل، وحذف الثنائي الصور التي تجمعهما معاً من حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي. وأكّد مصدر مقرّب من الثنائي أنّ إجراءات الطلاق النهائية تمّت يوم امس الثلاثاء في إحدى المحاكم المدنية في أبو ظبي.

وأشار المصدر إلى أنّ الانفصال جاء بشكل ودي وبالتراضي، بعدما توصّل الطرفان إلى قناعة بعدم توافقهما كشريكين، رغم ما يجمعهما من مودّة واحترام متبادل

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