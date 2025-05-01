طارق تميم يتحدث عن نجاح كاريس بشار في "تحت سابع أرض"

في خطوة إنسانية لافتة، تحدث العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث عن تجربته الشخصية مع مرض السرطان، واصفًا التشخيص بأنه "مرعب ومخيف" لكل من يمر به، سواء كان المريض أو أحباؤه.
تصدر فستان زفاف النجمة بلقيس فتحي، الذي ارتدته في حفل زفافها من طليقها رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف العام 2016، مواقع التواصل الاجتماعي بعد مقارنته بفساتين نجمات السوشال ميديا اللواتي تزوجن مؤخرًا، أبرزهن نارين بيوتي.
قدّم النجم أحمد حلمي اعتذاراً رسمياً لجمهوره وللملحن مصطفى جاد، وزوجته الفنانة كارمن سليمان، بعد الجدل الكبير الذي أُثير على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب موقفه معهما خلال عرض مسرحيته "بني آدم" ضمن فعاليات "موسم الرياض"، والشهير بواقعة "مصري وصف أول".