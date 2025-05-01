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الملك تشارلز يكشف الجانب الإنساني لرحلته مع السرطان
الملك تشارلز يكشف الجانب الإنساني لرحلته مع السرطان
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الملك تشارلز يكشف الجانب الإنساني لرحلته مع السرطان

فن

2025-05-01 | 09:35
الملك تشارلز يكشف الجانب الإنساني لرحلته مع السرطان
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Aljadeed
الملك تشارلز يكشف الجانب الإنساني لرحلته مع السرطان

في خطوة إنسانية لافتة، تحدث العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث عن تجربته الشخصية مع مرض السرطان، واصفًا التشخيص بأنه "مرعب ومخيف" لكل من يمر به، سواء كان المريض أو أحباؤه.

جاء ذلك خلال استضافة الملك فعالية في قصر باكنغهام لتكريم الجهود التي تبذلها الجمعيات الخيرية في دعم مرضى السرطان.
وفي رسالة وجهها لضيوف الحفل، أعرب الملك البالغ من العمر 76 عامًا عن امتنانه للمنظمات التي تقدم الرعاية والدعم للمصابين بالمرض، مؤكدًا أن تجربته مع السرطان زادت من إدراكه لقيمة هذا العمل الإنساني. 
وقال: "من خلال رحلتي الشخصية، أصبحت أكثر وعيًا بمدى أهمية هذه الجهود في تخفيف المعاناة وإضفاء الأمل".
وأوضح الملك أن رحلة العلاج لم تكن سهلة، لكنها أظهرت له كيف أن الأوقات العصيبة يمكن أن تبرز أنبل ما في البشر من تعاطف ورعاية، وكتب: "رغم الخوف الذي يصاحب التشخيص، فإن لحظات المرض المظلمة غالبًا ما تضاء بأفعال مليئة بالرحمة".
 

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