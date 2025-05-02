سامر المصري في اول تعليق على احداث سوريا: سنين الحرب ما تعلمنا منها شي!

لا تزال بعض الأراضي السورية تشهد حالة من عدم الاستقرار، وتحديداً بعد التطورات الأخيرة في منطقتي جرمانا واشرفية صحنايا، الامر الذي دفع عدد من الفنانين السوريين للحديث عما يجري والتعليق على الاحداث المؤسفة التي تحصل.

