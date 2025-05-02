وفاة فنان عربي شهير بعد معاناة مع المرض
توفي اليوم الجمعة الفنان المغربي محمد الشوبي بعد معاناة مع المرض، إثر تدهور حالته الصحية بسبب مضاعفات حادة، دفعت مجموعة من زملائه لإطلاق نداء إنساني للمساهمة في إنقاذ حياته عبر البحث عن متبرع بجزء من الكبد.
وسبق أن أكد الأطباء المشرفون على حالته أن التدخل الجراحي بات ضروريًا ومستعجلًا؛ لأنه كان في وضعية حرجة.
وكان الشوبي، أجرى عملية جراحية في مارس (آذار) 2024، قام على إثرها الطاقم الطبي المشرف على حالته بتفريغ ماء الكبد، الذي سبّب له انتكاسات صحية ومشاكل في التنفس والتغذية والنوم.