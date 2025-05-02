وفاة فنان عربي شهير بعد معاناة مع المرض

وسبق أن أكد الأطباء المشرفون على حالته أن التدخل الجراحي بات ضروريًا ومستعجلًا؛ لأنه كان في وضعية حرجة.

وكان الشوبي، أجرى عملية جراحية في مارس (آذار) 2024، قام على إثرها الطاقم الطبي المشرف على حالته بتفريغ ماء الكبد، الذي سبّب له انتكاسات صحية ومشاكل في التنفس والتغذية والنوم.