نجوى كرم ورامي عياش واليسا يواسون كارول سماحة: ما في كلام بيخفف الوجع

حرص عدد من نجوم ونجمات الفن على مواساة الفنانة اللبنانية كارول سماحة، بعد وفاة زوجها المنتج ورجل الاعمال المصري وليد مصطفى، عن عمر ناهز 53 عاما بعد صراع مع المرض.

