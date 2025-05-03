نجوى كرم ورامي عياش واليسا يواسون كارول سماحة: ما في كلام بيخفف الوجع

الفنانة اللبنانية نجوى كرم، كتبت في تغريدة على حسابها عبر منصة "اكس": "أحرّ التعازي للفنانة العزيزة الغالية كارول.. انشالله تسلمي يا حبيبتي وتكون نفسو بالسما.. كثير الخبر مُحزن.. الله يرحمو".
اما الفنان اللبناني رامي عياش، فأعاد نشر تغريدة كارول سماحة التي نعت من خلالها زوجها الراحل، وارفقها بالتعليق التالي: "الله يرحمه! والله يعطيكي القوة والصبر، ويحفظلك بنتِك".
من جهتها، الفنانة اللبنانية اليسا، كتبت تغريدة على حسابها عبر منصة "اكس"، قالت فيها: "ما في كلام بيخفف الوجع.. الله يرحمه ويصبّركن، ويخليلك بنتك.. منعرفك قوية ومؤمنة، إن شاء الله تكون نفسه بالسما".