محمد رمضان يثير الجدل بفيديو صلاة داخل طائرته

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A post shared by Mohamed Ramadan (@mr1)
A post shared by Mohamed Ramadan (@mr1)
أحيت الفنانة السورية أصالة نصري حفلاً غنائياً مميزاً في مدينة دوسلدورف الألمانية، حيث تصدر الحفل الترند وحديث الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
في لقطة تنبض بالحنان والدفء، اجتمع كل من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وابنته الأميرة إيمان، في مشهد عائلي مؤثر التقطه المصوّر الرسمي لولي العهد، حمزة أزوقه، ونشره عبر حسابه على "إنستغرام".
حدد نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور، امس السبت، شرط إعادة الفنانة سلاف فواخرجي الى النقابة.