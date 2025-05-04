محمد رمضان يثير الجدل بفيديو صلاة داخل طائرته

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو له أثناء تأديته الصلاة داخل طائرته الخاصة في طريقه إلى الرياض.





شارك رمضان الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، إذ ظهر وهو يؤدي الصلاة داخل طائرته، بينما كانت أغنية "الحمد لله" تملأ أجواء الفيديو.



عقب نشر الفيديو، تباينت ردود فعل متابعيه، إذ أعرب البعض عن إعجابهم باللحظة الروحانية، في حين انتقد آخرون إضافة الأغنية إلى الفيديو واعتبروا أن الصلاة يجب أن تكون أمرًا خاصًا بين الإنسان وربه فقط، دون مشاركة علنية عبر منصات التواصل.