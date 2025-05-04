احدث ظهور لـ الاميرة ايمان بنت الحسين بين احضان والدها

الصورة التُقطت في لحظة عفوية، ظهر فيها الملك عبدالله وهو يلاعب حفيدته بلطف واضح، بينما كانت الأميرة الصغيرة تجلس بين ذراعي والدها، في مشهد يختصر الكثير من المحبة بين الأجيال الثلاثة.الصورةوأرفق المصوّر الصورة بتعليق بسيط لكنه معبّر: "الله يحفظكم"، معبّرًا عن مشاعر التقدير والارتباط العائلي القوي.