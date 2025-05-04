احدث ظهور لـ الاميرة ايمان بنت الحسين بين احضان والدها
في لقطة تنبض بالحنان والدفء، اجتمع كل من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وابنته الأميرة إيمان، في مشهد عائلي مؤثر التقطه المصوّر الرسمي لولي العهد، حمزة أزوقه، ونشره عبر حسابه على "إنستغرام".
الصورة التُقطت في لحظة عفوية، ظهر فيها الملك عبدالله وهو يلاعب حفيدته بلطف واضح، بينما كانت الأميرة الصغيرة تجلس بين ذراعي والدها، في مشهد يختصر الكثير من المحبة بين الأجيال الثلاثة.
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وأرفق المصوّر الصورة بتعليق بسيط لكنه معبّر: "الله يحفظكم"، معبّرًا عن مشاعر التقدير والارتباط العائلي القوي.