اول تعليق لـ مازن الناطور بعد سحب الثقة منه كنقيب الفنانين السوريين

تصدر اسم نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد أن أعلنت مجموعة من أعضاء مجلس نقابة الفنانين السوريين عن سحب الثقة من النقيب مازن الناطور، وتعيين الفنان نور مهنا نقيبًا مؤقتًا، إلى حين انتخاب أو تعيين نقيب جديد.



وفي التفاصيل، صدر قرار سحب الثقة امس الأحد من قبل مجلس الإدارة، وجاء بالإجماع، فيما تولّى نائب النقيب نور مهنا حالياً مهام النقيب بشكل مؤقت، بانتظار ما ستُسفر عنه المرحلة المقبلة من تطورات تنظيمية داخل النقابة.

كما أوضح القرار المتداول أن سحب الثقة يعود إلى ما وصفه بـ"الاستئثار والتفرد بالقرار، وتهميش أعضاء المجلس المركزي، ومخالفة القانون الناظم لعمل النقابة".

هذا الإعلان أثار حالة من الجدل والانقسام على مواقع التواصل، خاصة أن مازن الناطور كان قد تولّى المنصب مؤخرًا في مارس الماضي، خلفًا لـ محسن غازي.

لكن في رد رسمي، شارك مازن الناطور على حسابه عبر فيسبوك، بيانا صادرا عن نقابة الفنانين والذي أكدت فيه الاخيرة أن قرار سحب الثقة غير قانوني، كونه صدر خلال جلسة استثنائية عُقدت دون اتباع الإجراءات النظامية، وبالتالي يُعتبر القرار لاغيًا ولا يُعتد به قانونيًا.

كما اعتبر أن القرار رقم /112 ق/ الصادر في اليوم نفسه، والذي ينص على تكليف نور مهنا بمهام النقيب بدلًا منه، هو أيضًا قرار باطل لصدوره عن جلسة غير قانونية ومن جهة غير مخولة.