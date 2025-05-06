انجي خوري تخضع لاجراء طبي تجميلي لانقاص وزنها

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A post shared by @lebanesee_societyy
A post shared by @lebanesee_societyy
تصدر اسم ايفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو وثق ما حصل مع مرافقها الشخصي الذي كان الى جانبها.
تصدر اسم الفنانة العراقية رحمة رياض، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد نشرها مجموعة صور ظهرت فيها برفقة ابنتها عالية في شوارع إسطنبول التركية.
شاركت الفنانة ومصممة الأزياء المغربية، بسمة بوسيل، متابعيها عبر "إنستغرام" لحظات احتفالها بعيد ميلاد ابنتيها تاليا وأمايا، وذلك بحضور والدهما الفنان المصري تامر حسني.