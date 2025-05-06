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انجي خوري تخضع لاجراء طبي تجميلي لانقاص وزنها
انجي خوري تخضع لاجراء طبي تجميلي لانقاص وزنها
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انجي خوري تخضع لاجراء طبي تجميلي لانقاص وزنها

فن

2025-05-06 | 06:29
انجي خوري تخضع لاجراء طبي تجميلي لانقاص وزنها
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Aljadeed
انجي خوري تخضع لاجراء طبي تجميلي لانقاص وزنها

اثارت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السورية انجي خوري ضجة كبيرة بعد ان كشفت عن خضوعها لاجراء طبيل لتخفيف وزنها بعد كثرة التنمر عليها بسبب وزنها الزائد.

وفي التفاصيل ظهرت انجي خوري في مقطع فيديو متداول داخل احدى العيادات كاد ان يغمى عليها بسبب الاجراء الطبي التي تقوم به لتخفيف وزنها.
وكان قد انتشر مقطع فيديو في وقت سابق لانجي خوري ظهرت وهي تقوم بحركات غريبة وتصرخ في الشارع كما لاحظ المتابعون الوزن الزائد وتغير جسمها بشكل واضح.

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