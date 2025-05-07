وائل غنيم يقدم اعتذارا علنيا للمستشار تركي آل الشيخ بعد اساءته له والحكم عليه

وكتب غنيم في تدوينته: "أعود مجددا بعد انقطاع خمسة أشهر قضيتها في عزلة لمحاسبة النفس وإصلاحها، وأبدأ رسالتي الأولى بتوجيه اعتذار إلى أخي المستشار تركي آل الشيخ على ما صدر مني من سوء خلق تجاه شخصه الكريم عبر تغريدات مسيئة كتبتها العام الماضي، بينما كنت فاقدا للسيطرة على نفسي إثر تعاطي المواد المخدرة".

وأضاف: "كما أعتذر من قلبي لكل من توجهت لهم بأي إساءة مكتوبة أو مسموعة أو مرئية، لهم أو لمن يحبون، أو خدشت حياءهم بسوء صنيعي، وأرجو الله أن يسامحني ويعينني على تهذيب نفسي".

وأكد غنيم أنه عقد العزم مع بداية العام على التعافي النهائي، حيث مضى ثلاثة أشهر على امتناعه التام عن تعاطي المواد المخدرة والتدخين بكل أنواعه وشرب الكحوليات وتناول المهدئات والمحفزات، وكذلك الابتعاد عن الغيبة والنميمة والسب والشتم.

وقال: "يعلم الله أنني ندمت أشد الندم على ما كان مني خلال العام الماضي، وسأجاهد أن ألتزم بالآداب والمعايير التي حث عليها ديننا الحنيف. أعترف أنني كنت طعاناً ولعاناً وفاحشاً وبذيئاً، اللهم توبة".

واختتم غنيم تدوينته قائلا: "في قلبي محبة لله وحب للخير لكل الناس، وإلى أهلي في مصر، الله يجمعني بكم على خير، وإلى أهلي في السعودية، أشهد الله أني أحبكم فيه، وإلى كل من يحبني ويلتمس لي الأعذار، عفا الله عني وعنكم، ولا تنسوني من صالح دعائكم".

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد حكمت على الناشط المصري وائل غنيم بالحبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه، بعد إدانته بسب وقذف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.

ووجهت النيابة العامة لـ"غنيم" اتهامات بسب "آل الشيخ" في منشور على صفحته الشخصية بموقع "إكس"، خادشا شرفه واعتباره، بالإضافة إلى تعمد إزعاجه ومضايقته وإساءة استخدام أجهزة الاتصالات بإتيان الأفعال محل الاتهام.

ووجهت النيابة الاتهامات لـ"وائل غنيم" بموجب قانوني العقوبات وتنظيم الاتصالات.

وطالب دفاع "آل الشيخ"، بتوقيع أقصى عقوبة عليه وإلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 200 ألف جنيه، لتوجيهه ألفاظا اعتبرها المجني عليه مسيئة لشرفه واعتباره، إلى جانب تعمده مضايقته وإزعاجه باستخدام وسائل الاتصالات.