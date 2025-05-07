الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
وائل غنيم يقدم اعتذارا علنيا للمستشار تركي آل الشيخ بعد اساءته له والحكم عليه
وائل غنيم يقدم اعتذارا علنيا للمستشار تركي آل الشيخ بعد اساءته له والحكم عليه
A-
A+

وائل غنيم يقدم اعتذارا علنيا للمستشار تركي آل الشيخ بعد اساءته له والحكم عليه

فن

2025-05-07 | 08:46
وائل غنيم يقدم اعتذارا علنيا للمستشار تركي آل الشيخ بعد اساءته له والحكم عليه
العودة الى الأعلى
Aljadeed
وائل غنيم يقدم اعتذارا علنيا للمستشار تركي آل الشيخ بعد اساءته له والحكم عليه

عاد الناشط المصري وائل غنيم إلى الظهور بعد انقطاع استمر خمسة أشهر، حيث نشر تدوينة مطولة عبر منصة "إكس" قدم فيها اعتذارا علنيا للمستشار تركي آل الشيخ.

وكتب غنيم في تدوينته: "أعود مجددا بعد انقطاع خمسة أشهر قضيتها في عزلة لمحاسبة النفس وإصلاحها، وأبدأ رسالتي الأولى بتوجيه اعتذار إلى أخي المستشار تركي آل الشيخ على ما صدر مني من سوء خلق تجاه شخصه الكريم عبر تغريدات مسيئة كتبتها العام الماضي، بينما كنت فاقدا للسيطرة على نفسي إثر تعاطي المواد المخدرة".

وأضاف: "كما أعتذر من قلبي لكل من توجهت لهم بأي إساءة مكتوبة أو مسموعة أو مرئية، لهم أو لمن يحبون، أو خدشت حياءهم بسوء صنيعي، وأرجو الله أن يسامحني ويعينني على تهذيب نفسي".

وأكد غنيم أنه عقد العزم مع بداية العام على التعافي النهائي، حيث مضى ثلاثة أشهر على امتناعه التام عن تعاطي المواد المخدرة والتدخين بكل أنواعه وشرب الكحوليات وتناول المهدئات والمحفزات، وكذلك الابتعاد عن الغيبة والنميمة والسب والشتم.

وقال: "يعلم الله أنني ندمت أشد الندم على ما كان مني خلال العام الماضي، وسأجاهد أن ألتزم بالآداب والمعايير التي حث عليها ديننا الحنيف. أعترف أنني كنت طعاناً ولعاناً وفاحشاً وبذيئاً، اللهم توبة".

واختتم غنيم تدوينته قائلا: "في قلبي محبة لله وحب للخير لكل الناس، وإلى أهلي في مصر، الله يجمعني بكم على خير، وإلى أهلي في السعودية، أشهد الله أني أحبكم فيه، وإلى كل من يحبني ويلتمس لي الأعذار، عفا الله عني وعنكم، ولا تنسوني من صالح دعائكم".

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد حكمت على الناشط المصري وائل غنيم بالحبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه، بعد إدانته بسب وقذف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.

ووجهت النيابة العامة لـ"غنيم" اتهامات بسب "آل الشيخ" في منشور على صفحته الشخصية بموقع "إكس"، خادشا شرفه واعتباره، بالإضافة إلى تعمد إزعاجه ومضايقته وإساءة استخدام أجهزة الاتصالات بإتيان الأفعال محل الاتهام.

ووجهت النيابة الاتهامات لـ"وائل غنيم" بموجب قانوني العقوبات وتنظيم الاتصالات.

وطالب دفاع "آل الشيخ"، بتوقيع أقصى عقوبة عليه وإلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 200 ألف جنيه، لتوجيهه ألفاظا اعتبرها المجني عليه مسيئة لشرفه واعتباره، إلى جانب تعمده مضايقته وإزعاجه باستخدام وسائل الاتصالات

اقرأ ايضا في فن

كندة علوش تكشف تفاصيل عن حياتها الزوجية وهذا ما اكدته
09:47

كندة علوش تكشف تفاصيل عن حياتها الزوجية وهذا ما اكدته

كشفت النجمة السورية كندة علوش عن جوانب من حياتها الشخصية، متحدثة بصراحة عن علاقتها بزوجها الفنان عمرو يوسف.

09:47

كندة علوش تكشف تفاصيل عن حياتها الزوجية وهذا ما اكدته

كشفت النجمة السورية كندة علوش عن جوانب من حياتها الشخصية، متحدثة بصراحة عن علاقتها بزوجها الفنان عمرو يوسف.

فارس الحلو يعود إلى سوريا ويستعيد البستان الذي خسره في عهد نظام الأسد
09:20

فارس الحلو يعود إلى سوريا ويستعيد البستان الذي خسره في عهد نظام الأسد

عاد الممثل السوري فارس الحلو إلى سوريا بعد غياب 14 عاما نتيجة موقفه من النظام السوري السابق.

09:20

فارس الحلو يعود إلى سوريا ويستعيد البستان الذي خسره في عهد نظام الأسد

عاد الممثل السوري فارس الحلو إلى سوريا بعد غياب 14 عاما نتيجة موقفه من النظام السوري السابق.

ريان حركة تعلن خطوبتها.. وهذه هوية عريسها
08:44

ريان حركة تعلن خطوبتها.. وهذه هوية عريسها

أعلنت الممثلة اللبنانية ريان حركة خطوبتها من الشاب اللبناني سهيل السباعي، في أجواء رومانسية وثّقتها عبر صور نشرتها من مقر إقامتها الحالية في ولاية ميشيغان الأمريكية.

08:44

ريان حركة تعلن خطوبتها.. وهذه هوية عريسها

أعلنت الممثلة اللبنانية ريان حركة خطوبتها من الشاب اللبناني سهيل السباعي، في أجواء رومانسية وثّقتها عبر صور نشرتها من مقر إقامتها الحالية في ولاية ميشيغان الأمريكية.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025