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سرقة منزل اليوتيوبر السورية مريانا غريب في تركيا
سرقة منزل اليوتيوبر السورية مريانا غريب في تركيا
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سرقة منزل اليوتيوبر السورية مريانا غريب في تركيا

فن

2025-05-07 | 08:50
سرقة منزل اليوتيوبر السورية مريانا غريب في تركيا
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Aljadeed
سرقة منزل اليوتيوبر السورية مريانا غريب في تركيا

كشفت اليوتيوبر السورية مريانا غريب عن سرقة منزلها في تركيا، من خلال قبام احد المقربين ببيعه من دون علمها.

وفي التفاصيل، شاركت مريانا غريب عدة فيديوهات عبر "ستوري" صفحتها الشخصية في "انستغرام"، كشفت من خلالها عن تفاصيل المأساة التي حلت بها.

وظهرت مريانا في الفيديوهات وهي منهارة تماماً وهي تروي ما حدث معها من غدر من قبل احد الأصدقاء المقربين، إذ عمد على استغلالها في الوقت التي هي غير موجودة فيه في تركيا.

وقالت غريب إن هذا الشخص كانت تثق فيه ويعلم كل المراحل الصعبة التي مرت بها حتلى شرائها هذا المنزل، إلا أنه خلال تواجدها في دبي بسبب منعها من دخول تركيا لمدة سنتين، قام الشخص بالحصول على وكالة مزورة وقيد شخصي لها مزور من مصر، ومن خلالهما تمكن من بيع منزلها.

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