يعقوب بو شهري ينفجر غاضبا على المتابعين بسبب هذا السؤال

وفي التفاصيل، نشر يعقوب بوشهري مقطع فيديو، عبر حسابه الشخصي على تطبيق تبادل الصور، إنستغرام، وجه فيه رسالة حادة للجمهور منتقداً التدخلات في حياته الشخصية وذلك بسبب سؤال عن الإنجاب.

وقال يعقوب بوشهري في مقطع الفيديو: "أنا في الفترة الأخيرة ما بحب أسولف عن حياتي الخاصة، ولا زواجي ولا ابني! بيسألوني هل المدام حامل، وأسئلة كثيرة من هذا النوع، يعني الحمد لله إحنا عندناش أي مشكلة في الإنجاب والحمد لله ولدي موجود، لكن نفترض إن أسئلتكم هذه لأشخاص عندهم مشكلة أو أي أسباب تمنعهم من الإنجاب.. قسماً، بالله أنت تخربون بيوت عيب تسألون الناس هذا السؤال وما تدرون ظروفهم".