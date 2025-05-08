أحلام الشامسي تدعم فنانة ليبية بعد تعرضها للتنمر

ساندت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي الفنانة الليبية حنان الرويعي بعد أن تعرضت للتنمر من قبل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتقديمها أغنية لها في برنامج تلفزيوني، ووجهت لها دعوة للغناء معها في إحدى حفلاتها.





وفي التفاصيل، أشادت أحلام الشامسي بصوت الفنانة الليبية حنان الرويعي، وذلك رداً على الانتقادات التي وُجِّهت لها لتقديمها أغنية في برنامج "زي النجوم" على تلفزيون دبي.



وأعادت أحلام الشامسي نشر مقطع فيديو حديث لحنان الرويعي حول ما تعرضت له من تنمر وإساءة بعد تقديم الأغنية وشعورها بالضيق من الأمر، وقررت توجيه دعوة لها للغناء معها لايف.



وكتبت أحلام الشامسي: "صوت رائع وفنانة جميلة، وراح أدعيها في إحدى حفلاتي وأخليها تغني معي، وهذا الطبيعي لمحبة أحلام. انتظرك حبيبتي حنان، ونحن نحبوك هلبة".