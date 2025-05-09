كارول سماحة توجه رسالة شكر لكل من واساها بوفاة زوجها وليد مصطفى
عبرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن امتنانها العميق لكل من وقف إلى جانبها في محنة وفاة زوجها، المنتج الدكتور وليد مصطفى، من خلال رسالة نشرتها على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي التفاصيل، كتبت كارول في رسالتها: "من قلبي بشكركن بهالوقت الصعب... بشكر كل حدا عزّاني، حضر، اتصل، أو بعتلي كلمة طيبة، من أهلي ورفقاتي وأصدقائي، من النجوم والإعلاميين والصحافيين... محبتكن قوّتني وكنتو سند بهالوجع الكبير. الله يخليكن ويبعد الحزن عنكن جميعًا".