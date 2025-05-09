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كارول سماحة توجه رسالة شكر لكل من واساها بوفاة زوجها وليد مصطفى
كارول سماحة توجه رسالة شكر لكل من واساها بوفاة زوجها وليد مصطفى
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كارول سماحة توجه رسالة شكر لكل من واساها بوفاة زوجها وليد مصطفى

فن

2025-05-09 | 04:43
كارول سماحة توجه رسالة شكر لكل من واساها بوفاة زوجها وليد مصطفى
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Aljadeed
كارول سماحة توجه رسالة شكر لكل من واساها بوفاة زوجها وليد مصطفى

عبرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن امتنانها العميق لكل من وقف إلى جانبها في محنة وفاة زوجها، المنتج الدكتور وليد مصطفى، من خلال رسالة نشرتها على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، كتبت كارول في رسالتها: "من قلبي بشكركن بهالوقت الصعب... بشكر كل حدا عزّاني، حضر، اتصل، أو بعتلي كلمة طيبة، من أهلي ورفقاتي وأصدقائي، من النجوم والإعلاميين والصحافيين... محبتكن قوّتني وكنتو سند بهالوجع الكبير. الله يخليكن ويبعد الحزن عنكن جميعًا".

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