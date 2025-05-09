كارول سماحة توجه رسالة شكر لكل من واساها بوفاة زوجها وليد مصطفى

أثار الجدل الذي تصاعد، مؤخرًا، حول الأزمة بين الإعلامية بوسي شلبي وأبناء الفنان الراحل محمود عبد العزيز حالة من الاستياء في الوسط الفني، بعد تداول معلومات تفيد بأن بوسي اكتشفت طلاقها من الفنان الراحل بعد وفاته بسنوات، أثناء استخراجها لبعض الأوراق الرسمية، إذ صدر بيان من أسرته يؤكد أن الطلاق تم بعد شهر ونصف فقط من زواجهما.