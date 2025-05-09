تسريب وثائق طلاق بوسي شلبي و الراحل محمود عبد العزيز إلى العلن

وفي التفاصيل الجديدة، فقد كشفت صفحة شربليتا المهتمة بالأخبار الفنية عن وثائق الطلاق.
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A post shared by Charbelitta (@charbelitta.official)
A post shared by Charbelitta (@charbelitta.official)
اتهمت روبن باتريك، إحدى المعجبات من ولاية ماريلاند الأميركية، دوقة ساسكس ميغان ماركل بالتسبب بإصابتها بـ"حروق كارثية" نتيجة استخدامها لوصفة أملاح استحمام ظهرت في مسلسل "With Love, Meghan" على نتفليكس.
أثار الجدل الذي تصاعد، مؤخرًا، حول الأزمة بين الإعلامية بوسي شلبي وأبناء الفنان الراحل محمود عبد العزيز حالة من الاستياء في الوسط الفني، بعد تداول معلومات تفيد بأن بوسي اكتشفت طلاقها من الفنان الراحل بعد وفاته بسنوات، أثناء استخراجها لبعض الأوراق الرسمية، إذ صدر بيان من أسرته يؤكد أن الطلاق تم بعد شهر ونصف فقط من زواجهما.
تصدر اسم افنان السوري ناصيف زيتون، في الساعات القليلة الماضية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو له خلال زيارة زوجته دانييلا رحمة المدرسة اللبنانية للضرير والأصم في بعبدا.