ناصيف زيتون يفاجئ دانييلا رحمة خلال زيارتها الاطفال ذوي الهمم
تصدر اسم افنان السوري ناصيف زيتون، في الساعات القليلة الماضية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو له خلال زيارة زوجته دانييلا رحمة المدرسة اللبنانية للضرير والأصم في بعبدا.
وفي التفاصيل، فاجأ ناصيف زوجته دانييلا باتصال عبر تقنية الفيديو، خلال زيارتها المدرسة اللبنانية للضرير والأصم، حيث وجه تحية للأطفال معبرا عن حبه الكبير لهم، بينما كانوا يرددون اغنيته بالاحلام.
الفيديو لاقى تفاعلا واسعا بين المتابعين، الذين اشادوا بتصرف ناصيف اللافت، مثنيين على انسانيته وحرصه على ان يجعل كل محبيه وجمهوره سعداء.