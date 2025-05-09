النجمات تدعمن بوسي شلبي في أزمتها مع عائلة محمود عبد العزيز

أثار الجدل الذي تصاعد، مؤخرًا، حول الأزمة بين الإعلامية بوسي شلبي وأبناء الفنان الراحل محمود عبد العزيز حالة من الاستياء في الوسط الفني، بعد تداول معلومات تفيد بأن بوسي اكتشفت طلاقها من الفنان الراحل بعد وفاته بسنوات، أثناء استخراجها لبعض الأوراق الرسمية، إذ صدر بيان من أسرته يؤكد أن الطلاق تم بعد شهر ونصف فقط من زواجهما.

وتفاعل عددا من نجوم الفن مع بوسي، إذ شاركت الفنانة العراقية شذى حسون مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تبكي داخل سيارتها، وقالت: "أنا بعيني وحده من الشهود، كم مره عزموني عندهم على البيت كزوج وزوجه".

وأعربت عن صدمتها من الاتهامات الأخيرة، معتبرة إياها ظالمة وقاسية: "كلش عيب يصير بيها اللي ديصير اليوم، يجون يقولولها إنه هو ما كان زوجك؟ كل شي عاشته وياه كان حلم وخيال؟ هذا الشيء كلش يأثر".

من جهتها ظهرت الفنانة فيفي عبده في مقطع فيديو وقالت: " "يا جماعة، هو في إيه؟ بوسي كانت عايشة مع محمود عبدالعزيز ليل ونهار، وهو كان جوزها قدام الكل، وأنا شُهدة على ده!".

وانتقدت تصريحات أولاد محمود عبدالعزيز، معتبرة أنها تمثل إساءة لوالدهم قبل أن تكون إساءة لبوسي، وقالت: "الحق ما نقدرش نقع عليه باطل... الست دي مظلومة، وحرام اللي بيحصل فيها."

أما الفنانة الهام شاهين فعلقت على الموضوع من خلال اتصال مع موقع فوشيا، إذ قالت: "أنا متعجبة جدًا من الأخبار المتداولة عن واقعة الطلاق، فمحمود عبد العزيز معروف عنه الالتزام، وكلنا نعلم جيدًا أن بوسي شلبي كانت زوجته، وأنا شخصيًا كنت موجودة يوم وفاته، وذهبنا معًا لدفنه، وعندما عدنا إلى المنزل في الشيخ زايد قمنا بجمع أغراض بوسي وملابسها من غرفة نومه، لأن بوسي قالت حينها: أنا مش هعيش في بيت باسم ولاده، لأنه كان كاتب أغلب ممتلكاته باسم أولاده.

وأضافت: كل ما يُقال عن طلاقها بعد شهر ونصف من الزواج، هو كلام غريب ويشوّه صورة محمود عبد العزيز، وهو فنان كبير لا يمكن أن يقدم على تصرف خاطئ. بالفعل حدث طلاق غيابي، ثم ردّها لاحقًا، لكن لم يُكتب ورق رسمي لهذا الطلاق، لأنه كان معروفًا عنه أنه لا يكتب عقود زواج جديدة بعد الطلاق الغيابي."

وعن محاولتها للصلح بين بوسي شلبي وأبناء الراحل، قالت إلهام شاهين: أنا زعلت جدًا من أبناء محمود عبد العزيز، لأن الذي حصل منهم فيه إساءة كبيرة لوالدهم، وكان من المفترض أن تُحلّ هذه الخلافات داخل الأسرة، دون الإساءة إلى صورة والدهم أو زوجته".