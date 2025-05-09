اول ظهور لـ عاصي الحلاني بعد طلاق ابنته ماريتا وهذا ما فعله

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A post shared by Assi El Hallani (@assielhallaniofficial)
A post shared by Assi El Hallani (@assielhallaniofficial)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات جديدة لليوتيوبر السورية نارين بيوتي، توثق جولتها في منزلها الجديد.
حرّر ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، محضراً رسمياً في قسم شرطة البساتين، موجّهاً اتهاماً إلى مدير صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
اطلت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز في حفل "ميت غالا" 2025 بفستان من الحرير الأسود، تميز بفتحة ساق عالية وتفاصيل من الدانتيل على الصدر.