اول ظهور لـ عاصي الحلاني بعد طلاق ابنته ماريتا وهذا ما فعله

وفي التفاصيل، شارك عاصي الحلاني فيديو ظهر وهو يغني في المقطع أغنيته الشهيرة "قالوا جن جنوني"، وانهالت تعليقات المتابعين الذين أثنوا على الأغنية التي أصبحت تريند.يُذكر ان هذه الإطلالة الأولى لـ عاصي الحلاني عقب إعلان انفصال ابنته الفنانة ماريتا عن زوجها المنتج الموسيقي كميل أبي خليل الذي أحدث ضجة كبيرة.