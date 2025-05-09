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شيرين عبد الوهاب الى القضاء من جديد.. اليكم السبب
شيرين عبد الوهاب الى القضاء من جديد.. اليكم السبب
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شيرين عبد الوهاب الى القضاء من جديد.. اليكم السبب

فن

2025-05-09 | 11:29
شيرين عبد الوهاب الى القضاء من جديد.. اليكم السبب
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Aljadeed
شيرين عبد الوهاب الى القضاء من جديد.. اليكم السبب

حرّر ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، محضراً رسمياً في قسم شرطة البساتين، موجّهاً اتهاماً إلى مدير صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد قنطوش في بلاغه بأن مدير الصفحات استولى على الحسابات ورفض تسليم كلمات المرور الخاصة بها، مطالباً بالحصول على مبالغ مالية إضافية مقابل إعادتها.
وأظهرت التحريات الأولية أن المتهم احتفظ بكلمات المرور بشكل غير قانوني، في تصرّف اعتُبر تعدياً صريحاً يستوجب تدخلاً من الجهات المعنية، خصوصاً في ظل التهديد الذي يطال السيطرة الرقمية على منصات تملك تأثيراً واسعاً في الرأي العام.
ولم يقتصر البلاغ على اتهام الاستيلاء، بل شمل أيضاً الابتزاز المالي، حيث أُشير إلى أن المتهم اشترط مبالغ إضافية مقابل إعادة السيطرة على الحسابات، وهو ما يُعد تهديداً مباشراً للخصوصية الرقمية لفنانة بحجم شيرين عبد الوهاب، وانتهاكاً قانونياً جسيماً يتطلب اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.
 

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