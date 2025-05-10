حسين الجسمي يرزق بمولوده الاول وهذا ما اطلق عليه

توجه الفنان حسين الجسمي إلى متابعيه عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام"، ليعلن عن مولوده الأول، وكتب في تعليق مرفق بمقطع فيديو "الحمد لله الذي وهبنا زايد بن حسين الجسمي روحاً لأرواحنا ونبضا لقلوبنا. اللهم أنبته نباتا حسنا، واجعل له من اسمه نصيبا في الخير والبركة والفخر".
وأضاف "اللهم اجعله قرة عين لنا وأنبته نباتا حسنا، وبارك فيه واحفظه بعينك التي لا تنام، وارزق كل قلب مشتاق نعمة الأبوة والأمومة".
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A post shared by Hussain Al Jassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi)
A post shared by Hussain Al Jassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi)
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