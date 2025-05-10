فيفي عبده تكشف زيارتها للطبيب النفسي بسبب فلسطين

وأفادت فيفي عبده: "الصفحات على السوشيال ميديا بتموتني كل يوم وفيه ناس بتكتب حاجات غريبة، وأنا بقرأ عزائي كل يوم"، موضحة: "الدنيا اتغيرت وبقى فيه جشع ومن قبل ما اللي يموت يدفن بيتخانقوا على الورق".

تابعت: "واحد بعتلي من فترة إن رجله محروقة ومبتورة عشان أساعده وأبعتله فلوس، قولتله ابعت لي محفظة الكاش بتاعتك وحولتله فعلًا مساعدة.. بعد كام أسبوع باعتلي نفس الرجل وقالي الحقيني، نفسي الواحد يتأكد قبل ما يعمل الخير إن الشخص ده يستاهل".

كما كشفت عن مرورها بفترة نفسية صعبة دفعتها الى زيارة طبيب نفسي، مؤكدة أن الأوضاع في فلسطين أثّرت عليها بشدة.

وقالت: "روحت لدكاترة نفسيين بسبب فلسطين، والدكتور قالي متفتحيش التلفزيون"، أضافت: "مش عايزة أفول على نفسي. أنا لسة عندي كتير وعايزة أعيش وأتبسط، ومش عايزة حد يكلمني عن المرض ولا السياسة".

كما تناولت قضية المال والزواج، مشيرة الى أن الأموال قد تسبب الكثير من المشاكل: لما يبقى عندك حاجة بتقولها وقتها أضرب على الحديد وهو سخن.. مش بعد 9 سنين.. بس الفلوس بتعمل مشاكل جامدة أوي فلازم الواحد يصرف الفلوس كلها وميسبش حاجة.. والزواج إشهار، بوسي زوجته قدام ربنا والناس كلها.