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حسام سيلاوي يتحدث لاول مرة عن معاناته مع والدته
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حسام سيلاوي يتحدث لاول مرة عن معاناته مع والدته

فن

2025-05-10 | 14:44
حسام سيلاوي يتحدث لاول مرة عن معاناته مع والدته
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Aljadeed
حسام سيلاوي يتحدث لاول مرة عن معاناته مع والدته

تحدث الفنان الأردني الشهير حسام سيلاوي عن "الظلم" الذي تعرض له من قبل والدته، كاشفًا أنه استيقظ في أحد الأيام ليكتشف أنها رفعت ضده دعوى قضائية تحتوي على 7 بنود.

وفي حديثه خلال بودكاست "تحت الضغط مع وسام علي"، أوضح سيلاوي أنه شعر بالظلم من والدته التي تخلت عنه في صغره.

وأضاف أنه اكتشف في أحد الأيام أنها رفعت ضده دعوى تحتوي على اتهامات لا علاقة له بها.

وأكد سيلاوي أن جميع الاتهامات ظالمة، وهو أخذ براءته منها مؤخرا، لافتا إلى أن والدته طالبته بتعويض مالي عما أسمته "ضررا نفسيا".

وبين الفنان الأردني المشهور أن المقابلة قد تسبب له مشاكل (قانونية) بسبب تحدثه عن والدته، فيما لفت إلى أن من حقه التحدث إلى الجماهير عن معاناته وسببها، حيث أنهم رأوا كيف فقد وزنه بشكل غير طبيعي وكيف أصبح طبعه، دون معرفة الأسباب.

وأثار "السيلاوي" تفاعلا بين جمهوره ومحبيه، الذين أكدوا وقوفهم إلى جانبه وتقديرهم لمعاناته، معربين عن افتخارهم به، كما شجعوه على الاستمرار في حياته بهذه القوة.

 
 

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