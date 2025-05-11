حفيدة اصالة تفاجئ الجميع في احدث ظهور والاخيرة تغني لها وتبهر الجميع بصوتها

شاركت الفنانة السورية أصالة نصري جمهورها جانبًا من حياتها الشخصية، حيث غنت لحفيدتها أغنية "ماما زمانها جاية"، في فيديو نشرته ابنتها شام الذهبي، ما أثار تفاعلًا واسعًا من المتابعين الذين عبّروا عن حبهم الكبير للعائلة.

