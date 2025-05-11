حفيدة اصالة تفاجئ الجميع في احدث ظهور والاخيرة تغني لها وتبهر الجميع بصوتها

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A post shared by Sham Al Zahabi-شام بنت اصالة الذهبي (@shamalzahabi)
A post shared by Sham Al Zahabi-شام بنت اصالة الذهبي (@shamalzahabi)
أحيت الفنانة المصرية أنغام حفلاً غنائيًا فى عمان، وتحديدًا على مسرح مدينة العرفان، فى مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، وسط حضور جمهور كثيف بالاضافة إلى الجاليات العربية هناك، وأقيم الحفل بمصاحبة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو كريم فودة، وانتشرت فيديوهات عدة توثق اجواء الحفل المميز حيث قدمت أكثر من 25 أغنية.
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