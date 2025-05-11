فنان مصري شهير متهم بدهس شخص بسيارته والقضاء يتحرك

تلقت الأجهزة الأمنية المصرية، بلاغا من مواطن يبلغ من العمر 42 عاما، يتهم فيه الفنان الشاب نور النبوي، بدهسه في أثناء قيادته سيارة ملاكي على طريق مصر – الإسكندرية الصحراوي، أسفل محور 26 يوليو؛ مما أسفر عن إصابة المجني عليه بكسر في الساق اليسرى.





وفقا لأقوال المجني عليه في محضر الشرطة، فإن الحادث وقع يوم الثلاثاء الماضي، حين كان يقود دراجته النارية قبل أن تصطدم به سيارة خاصة كان يقودها الفنان نور النبوي. وأشار المواطن في بلاغه إلى أن الحادث تسبب له في كسر مضاعف بالساق اليسرى، خضع على إثره لعملية جراحية داخل مستشفى تابع لشركة الكهرباء، تضمنت تركيب 11 مسمارا معدنيا لتثبيت العظام.



وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في الواقعة، حيث استمعت إلى أقوال عدد من شهود العيان المتواجدين بالقرب من موقع التصادم، كما بدأت فرق الفحص الفني في مراجعة وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، للوقوف على الملابسات وتحديد المسؤولية القانونية بدقة.