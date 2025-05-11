ندى كوسا تلفت الأنظار في مسابقة ملكة جمال العالم في الهند

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تمت مشاركة منشور بواسطة Miss Lebanon Pageants x MISSOSOLOGY LEBANON (@miss.lebanon.pageants)
تمت مشاركة منشور بواسطة Miss Lebanon Pageants x MISSOSOLOGY LEBANON (@miss.lebanon.pageants)
تصدر اسم الفنانة السورية سلاف فواخرجي محركات البحث والتريند بعد ان ردت على تصريحات مواطنها الفنان عبد الحكيم قطيفان بعد حلوله ضيفا في برنامج الفصول الاربعة مع الاعلامي علي ياسين.
تلقت الأجهزة الأمنية المصرية، بلاغا من مواطن يبلغ من العمر 42 عاما، يتهم فيه الفنان الشاب نور النبوي، بدهسه في أثناء قيادته سيارة ملاكي على طريق مصر – الإسكندرية الصحراوي، أسفل محور 26 يوليو؛ مما أسفر عن إصابة المجني عليه بكسر في الساق اليسرى.
أحيت الفنانة المصرية أنغام حفلاً غنائيًا فى عمان، وتحديدًا على مسرح مدينة العرفان، فى مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، وسط حضور جمهور كثيف بالاضافة إلى الجاليات العربية هناك، وأقيم الحفل بمصاحبة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو كريم فودة، وانتشرت فيديوهات عدة توثق اجواء الحفل المميز حيث قدمت أكثر من 25 أغنية.