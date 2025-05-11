ندى كوسا تلفت الأنظار في مسابقة ملكة جمال العالم في الهند

تألقت "ملكة جمال لبنان" 2024 ندى كوسا، بزيّها الوطني خلال افتتاح مسابقة "ملكة جمال العالم" 2025، حيث كان الثوب لافتًا بلونه المخمل القرمزي الداكن، والتطريز الذهبي المتقن الذي عبّر عن النسيج الثقافي الغني للبنان.وشاركت كوسا مقطع فيديو، ظهرت فيه وهي تقول "صباح الخير" بالعربية، برفقة عدد من المتسابقات، وقد اختارت ندى كوسا الزي التقليدي المستوحى من التقاليد الملكية الشامية، بتوقيع المصممة اللبنانية نور بو طنوس، الذي عكس تراث لبنان الغني بثقافاته وطبيعته الأخاذة.