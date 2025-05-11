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ندى كوسا تلفت الأنظار في مسابقة ملكة جمال العالم في الهند
ندى كوسا تلفت الأنظار في مسابقة ملكة جمال العالم في الهند
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ندى كوسا تلفت الأنظار في مسابقة ملكة جمال العالم في الهند

فن

2025-05-11 | 10:57
ندى كوسا تلفت الأنظار في مسابقة ملكة جمال العالم في الهند
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Aljadeed
ندى كوسا تلفت الأنظار في مسابقة ملكة جمال العالم في الهند

انطلقت فعاليات الدورة الـ 72 من مسابقة "ملكة جمال العالم" 2025، التي تقام في مدينة حيدر آباد في ولاية تيلانجانا بالهند، وتستمر لغاية 31 مايو/ أيار الحالي، موعد السهرة الختامية.

تألقت "ملكة جمال لبنان" 2024 ندى كوسا، بزيّها الوطني خلال افتتاح مسابقة "ملكة جمال العالم" 2025، حيث كان الثوب لافتًا بلونه المخمل القرمزي الداكن، والتطريز الذهبي المتقن الذي عبّر عن النسيج الثقافي الغني للبنان. 
وشاركت كوسا مقطع فيديو، ظهرت فيه وهي تقول "صباح الخير" بالعربية، برفقة عدد من المتسابقات، وقد اختارت ندى كوسا الزي التقليدي المستوحى من التقاليد الملكية الشامية، بتوقيع المصممة اللبنانية نور بو طنوس، الذي عكس تراث لبنان الغني بثقافاته وطبيعته الأخاذة. 

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