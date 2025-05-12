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وفاة مخرج مصري شهير بعد صراع مع المرض
وفاة مخرج مصري شهير بعد صراع مع المرض
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وفاة مخرج مصري شهير بعد صراع مع المرض

فن

2025-05-12 | 05:18
وفاة مخرج مصري شهير بعد صراع مع المرض
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Aljadeed
وفاة مخرج مصري شهير بعد صراع مع المرض

توفي المخرج المسرحي عادل القشيري، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا حافلًا، وأعلنت أسرته أنها ستُحدد لاحقًا موعد ومكان العزاء.

ونعت نقابة المهن السينمائية الراحل بعبارات مؤثرة: “إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ”، مشيدة بمسيرته الفنية وإسهاماته الكبيرة.

كما قدمت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس إدارتها تعازيها الحارة لعائلة القشيري، داعين الله أن يرحمه ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

عادل القشيري، الذي درس الاقتصاد الزراعي ثم التمثيل والإخراج في المعهد العالي للفنون المسرحية، كان من أبرز المخرجين في الساحة المسرحية والتلفزيونية. قدّم حوالي 36 عملًا تلفزيونيًا، من بينها: مسلسل سي عمر وليلى أفندي 2010 ومسلسل حكايات مجنونة 1995 ومسلسل أبو العلا 1996 ومسلسل أحلام وسنابل 2016.

وجاء رحيل عادل القشيري بعد عام واحد من وفاة شقيقه، المخرج والمؤلف البارز صفوت القشيري، الذي قدم أعمالًا تركت بصمة كبيرة، مثل مسلسل السرداب وأيام الحب والشقاوة.

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