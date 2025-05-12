أصالة تدلي بشهادتها في أزمة بوسي شلبي: بحبك صديقتي اللي ما في منك

في ظل التراشق الإعلامي بين أبناء الفنان الراحل محمود عبد العزيز، والإعلامية بوسي شلبي، تلقت الإعلامية المصرية، دعمًا من الفنانة أصالة نصري التي أعربت عن محبتها ووفائها لصديقتها عبر رسالة مؤثرة.





وفي التفاصيل عبّرت الفنانة السورية أصالة نصري عن تضامنها الكامل مع الإعلامية بوسي شلبي، وسط الأزمات التي تواجهها الأخيرة مع ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز. ونشرت أصالة صورة تجمعها ببوسي عبر حسابها في منصة "إنستغرام"، وعلقت عليها بكلمات محبة قائلة: بعرفها زوجة ما في من قلبها اللي حب واللي ما في منه، بحبك صديقتي اللي ما في منك وبأخلاقك والتزامك ومحبتك اللي غامرة حبايبك كلهم يا غالية.



وأكدت أصالة أن الحديث عن بوسي تأجل طويلاً، إلى أن حان الوقت لتمنحها جزءاً من حقها، وتُعبر عن مشاعر التقدير والامتنان تجاه صديقة وصفتها بأنها إنسانة نادرة بأخلاقها ووفائها.



كما أشارت أصالة إلى أنها لاحظت منذ قدومها إلى مصر، مدى تأثير بوسي الإيجابي، خاصة في دعم الفنانين الذين مروا بظروف صعبة، قائلة إن بوسي لا تتوانى عن تقديم الدعم والمساندة لكل من يحتاج، وتفعل ذلك بمحبة خالصة دون انتظار مقابل.