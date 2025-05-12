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فيديو عفوي لابن نادين نسيب نجيم يخـ ـطف الانظار بغنائه لـ ناصيف زيتون
فيديو عفوي لابن نادين نسيب نجيم يخـ ـطف الانظار بغنائه لـ ناصيف زيتون
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فيديو عفوي لابن نادين نسيب نجيم يخـ ـطف الانظار بغنائه لـ ناصيف زيتون

فن

2025-05-12 | 08:35
فيديو عفوي لابن نادين نسيب نجيم يخـ ـطف الانظار بغنائه لـ ناصيف زيتون
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Aljadeed
فيديو عفوي لابن نادين نسيب نجيم يخـ ـطف الانظار بغنائه لـ ناصيف زيتون

شاركت النجمة نادين نسيب نجيم متابعيها على تطبيق "إنستغرام" فيديو لابنها جيوفاني وهو يغنّي بتأثر أغنية "بالأحلام" للنجم ناصيف زيتون الذي تفاعل مع حركات الطفل وتأثره بالأغنية.

وظهر الطفل داخل السيارة وهو يغنّي بتأثر وبدا في غاية الانسجام مع لحن وكلمات الأغنية التي حاول أن يؤديها بأسلوبه الطفولي البريء، وهو ما تفاعلت معه نادين بحماسة وعبّرت عن سعادتها بإعادة نشر الفيديو بعد 3 سنوات من تسجيله.
وأرفقت النجمة اللبنانية المقطع المصوّر بتعليق عاطفي كشفت فيه عن مشاعرها تجاه تلك اللحظة، حيث قالت: "ما قدرت ما انشر هالفيديو، مع إنه قديم من 3 سنين بس... الخدود والتركيز وهو عم يغنّي، وآخد الموضوع بجدية... قال هيدي الغنية إلك ماما، والله يحميك، ما شاء الله واسم الله".
ونال المقطع المصوّر العفوي إعجاب الآلاف من محبي نادين نسيب نجيم الذين تفاعلوا بشكل واسع مع حركات ابنها البريئة ومحاولته غناء الأغنية بتأثر وتركيز، وعبّروا عن محبتهم الكبيرة  لنادين ودعمهم لها كي تعود بقوة الى الساحة الفنية.
بدوره علق الفنان ناصيف زيتون على الفيديو قائلا: الله يخليلك يا يا رب و يخلي هالصوت الحلو… ديو انا ويا المرة الجاي.
 

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