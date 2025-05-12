طليق جوري بكر يطالب بإسقاط حضانتها لابنهما

تقدم المستشار عبد الحميد رحيم، محامي طليق الفنانة جوري بكر، بإنذار على يد محضر لمحكمة الأسرة حمل رقم 9569 لسنة 2025 بمحكمة أسرة أول أكتوبر، طالب فيه بتسليم الصغير "تميم" لوالده، مشيرًا إلى عدم صلاحية الأم للحضانة.