طليق جوري بكر يطالب بإسقاط حضانتها لابنهما
تقدم المستشار عبد الحميد رحيم، محامي طليق الفنانة جوري بكر، بإنذار على يد محضر لمحكمة الأسرة حمل رقم 9569 لسنة 2025 بمحكمة أسرة أول أكتوبر، طالب فيه بتسليم الصغير "تميم" لوالده، مشيرًا إلى عدم صلاحية الأم للحضانة.
بالتزامن مع الإنذار، تم تقديم طلب تسوية حمل رقم 1976 لسنة 2025 أمام مكتب تسوية أسرة أول أكتوبر، لإسقاط الحضانة عن الفنانة جوري بكر. وقد أصدرت الجهة المختصة قرارها في جلسة اليوم بعدم الاختصاص، وأحالت النزاع إلى محكمة الأسرة للفصل في مدى أهلية الأم للحضانة.
وفي سياق موازٍ، تقدم الأب بطلب تسوية آخر حمل رقم 1977 لسنة 2025، لتمكينه من رؤية طفله "تميم"، وذلك لحين البت النهائي في دعوى إسقاط الحضانة.