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والد سعد لمجرد يبكي على المسرح قبل استئناف محاكمته بفرنسا
والد سعد لمجرد يبكي على المسرح قبل استئناف محاكمته بفرنسا
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والد سعد لمجرد يبكي على المسرح قبل استئناف محاكمته بفرنسا

فن

2025-05-12 | 10:02
والد سعد لمجرد يبكي على المسرح قبل استئناف محاكمته بفرنسا
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Aljadeed
والد سعد لمجرد يبكي على المسرح قبل استئناف محاكمته بفرنسا

لم يتمالك الفنان المغربي البشير عبدو دموعه خلال حفل تكريمه في المهرجان الوطني للمديح والسماع بدورته الرابعة، في مدينة مراكش، حيث انهار بالبكاء على المسرح؛ تأثرًا بغياب نجله النجم سعد لمجرد، الذي يستعد للمثول مجددًا أمام القضاء الفرنسي في شهر يونيو/ حزيران المقبل.

خلال أدائه أغنية "عزيز وغالي"، توقف الفنان المغربي عن الغناء للحظات، واعتذر للحضور عن عدم قدرته على كبح مشاعره، حيث انهار بالبكاء، وقال وسط تعاطف كبير من الجمهور "كنت كنتمنى يكون سعد هنا".

وانتشر مقطع الفيديو الذي يوثق اللحظة المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه آلاف المتابعين بتعليقات تضامنية، أعرب أصحابها عن حزنهم من استمرار المحنة القضائية التي تعيشها الأسرة منذ سنوات، وسط دعوات بانتهاء الملف.

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