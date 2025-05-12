والد سعد لمجرد يبكي على المسرح قبل استئناف محاكمته بفرنسا

لم يتمالك الفنان المغربي البشير عبدو دموعه خلال حفل تكريمه في المهرجان الوطني للمديح والسماع بدورته الرابعة، في مدينة مراكش، حيث انهار بالبكاء على المسرح؛ تأثرًا بغياب نجله النجم سعد لمجرد، الذي يستعد للمثول مجددًا أمام القضاء الفرنسي في شهر يونيو/ حزيران المقبل.