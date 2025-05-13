تصرف مفاجئ من كميل ابي خليل بعد طلاقه من ماريتا الحلاني

لا يزال اسم الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني، ابنة الفنان عاصي الحلاني، وطليقها مدير الإنتاج الفني كميل ابي خليل يتصدر حديث المتابعين، خصوصا بعد ان اعلنا خبر انفصالهما بشكل مفاجئ بعد اقل من عامين على زواجهما.



الجديد في الموضوع هو ما فعله كميل ابي خليل مع والد ماريتا الفنان عاصي الحلاني، اذ نشر الأخير على حسابه عبر انستغرام مقطع فيديو ظهر فيه من شوارع باريس، حيث كان يردد مقطع من اغنيته الجديدة "الحق علينا"، وارفقها بتعليق قال فيه: "رح موت من شوقي الا رح موت"، المستوحى من كلمات الاغنية.

ولاحظ المتابعون ان كميل ابي خليل وضع علامة اعجاب على مقطع الفيديو الذي نشره عاصي الحلاني، على الرغم من انفصاله عن ابنته ماريتا الحلاني، الامر الذي اثار موجة جدل بين المتابعين عن العلاقة بين كميل وماريتا بعد الانفصال من جهة، وعلاقته مع والدها وعائلتها من جهة ثانية، وما اذا كان هذا الامر بمثابة أشارة على رغبته بالعودة اليها.