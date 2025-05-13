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اليكم حقيقة خطوبة ابن ملحم زين بعمر الـ 16 عاما
اليكم حقيقة خطوبة ابن ملحم زين بعمر الـ 16 عاما
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اليكم حقيقة خطوبة ابن ملحم زين بعمر الـ 16 عاما

فن

2025-05-13 | 06:45
اليكم حقيقة خطوبة ابن ملحم زين بعمر الـ 16 عاما
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Aljadeed
اليكم حقيقة خطوبة ابن ملحم زين بعمر الـ 16 عاما

أثار فيديو انتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر الفنان ملحم زين وهو يؤدي أغنيته الشهيرة "يا علي"، في كواليس إحدى الحفلات، موجة من التساؤلات حول خطبة نجله علي.

وفي حديث خاص مع موقع "فوشيا"، كشف مدير أعمال ملحم زين، طوني عازار، حقيقة الفيديو ووضح اللبس الذي وقع فيه الجمهور.
أوضح طوني عازار أن الشاب الذي ظهر في الفيديو ليس نجل ملحم زين، كما تم تداول ذلك على منصات التواصل الاجتماعي. وأشار إلى أن "علي" ابن الفنان ملحم زين في الـ16 من عمره ولا يزال في مرحلة الدراسة، مؤكداً أنه "صغير على الارتباط".
وأضاف عازار أن الفيديو المتداول يعود إلى حفلة أقيمت في لندن، وأن الأغنية التي أداها ملحم زين "يا علي" أطلقها منذ سنوات بمناسبة ولادة ابنه.
 

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