بيسان إسماعيل ضيفة علي ياسين في حلقة الليلة من "الفصول الأربعة"

توفي الممثل الأمريكي صامويل فرينش، الذي شارك في فيلم “قتلة زهرة القمر”، عن عمر ناهز 45 عامًا، يوم الجمعة الـ9 من مايو، في مستشفى بمدينة واكو بولاية تكساس، بعد معاناة مع مرض السرطان.

