بيسان إسماعيل ضيفة علي ياسين في حلقة الليلة من "الفصول الأربعة"

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A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
ردّ نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل على اتّهامه أخيراً بسرقة لحن أغنية "هيجيلي موجوع" التي قدّمها الفنان تامر عاشور قبل عام، وحقق بها نجاحاً كبيراً، ووضعه على أغنيته الجديدة "قولولي مبروك".
احتفل النجم وائل جسار بعيد ميلاد نجله وائل جونيور عبر صفحته في "إنستغرام"، ولفت الشاب الصغير الأنظار بوسامته.
توفي الممثل الأمريكي صامويل فرينش، الذي شارك في فيلم “قتلة زهرة القمر”، عن عمر ناهز 45 عامًا، يوم الجمعة الـ9 من مايو، في مستشفى بمدينة واكو بولاية تكساس، بعد معاناة مع مرض السرطان.