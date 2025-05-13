بيسان اسماعيل تبكي بسبب والدها المفقود في سجون الاسد: لو ميت كان اسهل
يستضيف الإعلامي علي ياسين، في هذه الحلقة من "الفصول الأربعة"، اليوتيوبر والفنانة بيسان إسماعيل، في حديث مؤثر وصادم تفتح فيه جراحها على الهواء، وتكشف تفاصيل غير معروفة عن حياتها، رحلتها مع الفقد، اللجوء، الشهرة، والحب، ضمن أربعة فصول متقلبة كحياتها.
في فصل الخريف، تستعيد بيسان لحظة فقدان والدها، وتكشف عمق الجرح الذي لم يندمل، "راح وما رجع"، تقول وهي تدمع، متحدثة عن اختفائه الغامض وتأثيره الساحق على طفولتها وشخصيتها. تنهار بالبكاء وهي تروي آخر لحظة جمعتهما، مؤكدة أن الموت أهون من ألم الانتظار.
تابعوا الحلقة كاملة على الرابط التالي: