بيسان اسماعيل تبكي بسبب والدها المفقود في سجون الاسد: لو ميت كان اسهل

يستضيف الإعلامي علي ياسين، في هذه الحلقة من "الفصول الأربعة"، اليوتيوبر والفنانة بيسان إسماعيل، في حديث مؤثر وصادم تفتح فيه جراحها على الهواء، وتكشف تفاصيل غير معروفة عن حياتها، رحلتها مع الفقد، اللجوء، الشهرة، والحب، ضمن أربعة فصول متقلبة كحياتها.

