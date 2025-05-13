علي ياسين يواجه بيسان اسماعيل بسبب اغنيتها لـ بشار الاسد

في هذه الحلقة من "الفصول الأربعة"، يستضيف الإعلامي علي ياسين، اليوتيوبر والفنانة بيسان إسماعيل، في حديث مؤثر وصادم تفتح فيه جراحها على الهواء، وتكشف تفاصيل غير معروفة عن حياتها، رحلتها مع الفقد، اللجوء، الشهرة، والحب، ضمن أربعة فصول متقلبة كحياتها.

