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علي ياسين يواجه بيسان اسماعيل بسبب اغنيتها لـ بشار الاسد
علي ياسين يواجه بيسان اسماعيل بسبب اغنيتها لـ بشار الاسد
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علي ياسين يواجه بيسان اسماعيل بسبب اغنيتها لـ بشار الاسد

فن

2025-05-13 | 15:00
علي ياسين يواجه بيسان اسماعيل بسبب اغنيتها لـ بشار الاسد
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Aljadeed
علي ياسين يواجه بيسان اسماعيل بسبب اغنيتها لـ بشار الاسد

في هذه الحلقة من "الفصول الأربعة"، يستضيف الإعلامي علي ياسين، اليوتيوبر والفنانة بيسان إسماعيل، في حديث مؤثر وصادم تفتح فيه جراحها على الهواء، وتكشف تفاصيل غير معروفة عن حياتها، رحلتها مع الفقد، اللجوء، الشهرة، والحب، ضمن أربعة فصول متقلبة كحياتها.

وفي الحلقة، تتحدث بيسان عن تعرضها للضرب في الأردن، وعن محاولة استغلال ارتدائها للحجاب. وترد على اتهامها بإهانة القرآن الكريم، معتبرة أن البعض حرّف كلامها. وتختم بمواجهة مع "بيسان المراهقة" بين العادات والضياع ورفاق السوء.
تابعوا الحلقة كاملة على الرابط التالي:

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وأضاف: "أيها الرئيس والناشط والزعيم، شكرا لك على كل ما قدمته لنا وعلى حبك العميق لشعبك".

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