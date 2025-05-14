اصالة وتيم حسن ونور علي يحتفلون برفع العقوبات عن سوريا: يحيا العدل

اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم امس، رفع العقوبات عن سوريا بعد ما يقارب 14 عاما من فرضها، وذلك خلال اليوم الأول من زيارته الى المملكة العربية السعودية ولقائه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في زيارة وُصفت بالتاريخية.



وبعد اعلان ترامب قرار رفع العقوبات عن سوريا، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع هذا الخبر، وتحديدا النجوم والمشاهير في سوريا، اذ انهالت التعليقات التي عبروا من خلالها عن فرحتهم الكبيرة، حيث نشرت الفنانة السورية اصالة نصري، عبر حسابها على منصة "اكس"، مقطع فيديو يظهر احتفال السوريين بعد اعلان رفع العقوبات، وارفقت الفيديو بأغنيتها سوري حر، وعلقت قائلة: "مبروك لسوريا ولتحيا سوريا وتحيا رجال سوريا وليحيا العدل وليحيا النّور وليحيا منّ ساندنا ومنّ قوّانا.. الحمد لله الّذي أسعدنا وأثلج صدورنا الحمد لله على هذه الفرصه لنا لنبدأ لنكون لنحاول ونسامح ونسمو ونصنع ونبني ونتصافى مبروك لكل سوريا الحريّه الّتي بدأت وهاهي اليوم تتوالى وتظهر الحمد لله الّذي أعطانا هذه الفرصه لنفعل ونعمل ونتّحد على محبّة سوريا وعلى كرامة سوريا".