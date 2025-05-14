لقطة لـ عبير الصغير وخطيبها يوسف فرحات من داخل الجامع وهما يؤديان الصلاة

لاتزال الشيف اللبناني عبير الصغير تشارك متابعيها لقطات جديدة من حفل عقد قرانها.

وفي التفاصيل نشرت عبير الصغير مجموعة صور من حفل عقد قرانها الا ان اللافت كان صورة توثق تواجدهما داخل المسجد وهما يؤديان الصلاة.

صور الجامع

وكانت قد احتفلت عبير الصغير بعقد قرانها على مواطنها يوسف فرحات، وسط مفاجأة كبيرة لجمهورها، إذ اختارت مهراً غير متوقّع أثار تفاعلاً واسعًا.

شاركت عبير الصغير متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" لقطات مؤثرة من مراسم عقد قرانها، فقد اختارت أن يكون مهرها نسخة من المصحف الشريف، في لفتة أثارت إعجاب الجمهور.