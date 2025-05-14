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اول تعليق من راغب علامة بعد انتشار اخبار عن طلاق زوجة اردنية بسببه
اول تعليق من راغب علامة بعد انتشار اخبار عن طلاق زوجة اردنية بسببه
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اول تعليق من راغب علامة بعد انتشار اخبار عن طلاق زوجة اردنية بسببه

فن

2025-05-14 | 11:19
اول تعليق من راغب علامة بعد انتشار اخبار عن طلاق زوجة اردنية بسببه
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Aljadeed
اول تعليق من راغب علامة بعد انتشار اخبار عن طلاق زوجة اردنية بسببه

ردّ الفنان اللبناني راغب علامة على الجدل الذي أُثير مؤخراً حول تفاعله مع معجباته، لا سيما بعد انتشار قصة سيدة أردنية قيل إنها تطلّقت بسبب احتضانها له خلال حفل فني، وهو ما تم تداوله بكثافة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تصريحات تلفزيونية، أوضح راغب أن وصف تفاعل المعجبين معه بـ”الهستيريا” مبالغ فيه، قائلاً: "دي مبالغة في الكلمة، اللي بيحصل محبة، والمحبة مش هستيريا. بس الناس بتحب تكتب عناوين عريضة. ومؤخراً أنا بتعرض لأشياء كتير من هالنوع".
أما بخصوص الادعاءات التي تحدثت عن تسببه في طلاق سيدة أردنية، علّق راغب قائلاً: "الناس تقول اللي بدها إياه، وأنا دائماً اتكالي على المحبين والجمهور وعملي ونجاحي. الأشياء النشاز ما بشوفها، وأنا ببادل جمهوري نفس المحبة وأكتر".

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بوسي شلبي تهدد بمقاضاة هؤلاء بعد أزمتها مع عائلة محمود عبدالعزيز
12:13

بوسي شلبي تهدد بمقاضاة هؤلاء بعد أزمتها مع عائلة محمود عبدالعزيز

هدّدت الإعلامية بوسي شلبي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل مَن يخوض في عرضها، بالحديث عن أزمتها مع نجلَي الفنان الراحل محمود عبد العزيز، حيث أعلنت المحامية هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقاً، وكيلة الإعلامية بوسي شلبي، أن موكّلتها ستتخذ كل الإجراءات القانونية الجنائية ضد كل مَن انتهك حرمة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، عبر تداول تصريحات أو منشورات تنال من كرامته على مواقع التواصل الاجتماعي.

12:13

بوسي شلبي تهدد بمقاضاة هؤلاء بعد أزمتها مع عائلة محمود عبدالعزيز

هدّدت الإعلامية بوسي شلبي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل مَن يخوض في عرضها، بالحديث عن أزمتها مع نجلَي الفنان الراحل محمود عبد العزيز، حيث أعلنت المحامية هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقاً، وكيلة الإعلامية بوسي شلبي، أن موكّلتها ستتخذ كل الإجراءات القانونية الجنائية ضد كل مَن انتهك حرمة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، عبر تداول تصريحات أو منشورات تنال من كرامته على مواقع التواصل الاجتماعي.

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