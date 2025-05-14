اول تعليق من راغب علامة بعد انتشار اخبار عن طلاق زوجة اردنية بسببه
ردّ الفنان اللبناني راغب علامة على الجدل الذي أُثير مؤخراً حول تفاعله مع معجباته، لا سيما بعد انتشار قصة سيدة أردنية قيل إنها تطلّقت بسبب احتضانها له خلال حفل فني، وهو ما تم تداوله بكثافة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وفي تصريحات تلفزيونية، أوضح راغب أن وصف تفاعل المعجبين معه بـ”الهستيريا” مبالغ فيه، قائلاً: "دي مبالغة في الكلمة، اللي بيحصل محبة، والمحبة مش هستيريا. بس الناس بتحب تكتب عناوين عريضة. ومؤخراً أنا بتعرض لأشياء كتير من هالنوع".
أما بخصوص الادعاءات التي تحدثت عن تسببه في طلاق سيدة أردنية، علّق راغب قائلاً: "الناس تقول اللي بدها إياه، وأنا دائماً اتكالي على المحبين والجمهور وعملي ونجاحي. الأشياء النشاز ما بشوفها، وأنا ببادل جمهوري نفس المحبة وأكتر".