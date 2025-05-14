اول تعليق من راغب علامة بعد انتشار اخبار عن طلاق زوجة اردنية بسببه

ردّ الفنان اللبناني راغب علامة على الجدل الذي أُثير مؤخراً حول تفاعله مع معجباته، لا سيما بعد انتشار قصة سيدة أردنية قيل إنها تطلّقت بسبب احتضانها له خلال حفل فني، وهو ما تم تداوله بكثافة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

