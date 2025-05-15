كندة علوش برسالة خاصة إلى أصالة في يوم ميلادها

نشرت الممثلة السورية كندة علوش عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مجموعة صور جمعتها بالنجمة أصالة وجّهت إليها من خلالها رسالة خاصة، تهنّئها فيها بيوم ميلادها، الذي يوافق الخميس 15 أيار/مايو، وتتمنى لها الصحة والسلامة بعد إعلان شام مرور والدتها أصالة بأزمة صحية خلال الفترة الماضية.

