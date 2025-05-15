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كندة علوش برسالة خاصة إلى أصالة في يوم ميلادها
كندة علوش برسالة خاصة إلى أصالة في يوم ميلادها
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كندة علوش برسالة خاصة إلى أصالة في يوم ميلادها

فن

2025-05-15 | 09:17
كندة علوش برسالة خاصة إلى أصالة في يوم ميلادها
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Aljadeed
كندة علوش برسالة خاصة إلى أصالة في يوم ميلادها

نشرت الممثلة السورية كندة علوش عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مجموعة صور جمعتها بالنجمة أصالة وجّهت إليها من خلالها رسالة خاصة، تهنّئها فيها بيوم ميلادها، الذي يوافق الخميس 15 أيار/مايو، وتتمنى لها الصحة والسلامة بعد إعلان شام مرور والدتها أصالة بأزمة صحية خلال الفترة الماضية.

وقالت كندة في رسالتها لأصالة: "حبيبتي... ورفيقتي وأختي ونجمتي اللي بشوف حالي فيها... كل سنة وأنت سالمة وسعيدة وناجحة وبالك مرتاح".
وأضافت: "كل ما بفكّر فيكي بدعيلك من قلبي الله يسعد قلبك ويريّح بالك على قد ما بتسعدي الناس اللي حواليكي".
وتابعت كندة رسالتها قائلةً: "حبيبتي الله يديم عليكي موهبتك العظيمة واجتهادك الأعظم ونجاحك الكبير ومحبّة الناس اللي ما بتقدَّر بثمن، الله يخلّيكي لعيلتك ويخلّيلك ياهن... بحبك كتير وممتنة لوجودك بحياتي... كل سنة وأنت أحلى صولا".

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