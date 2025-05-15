بسام كوسا يكشف حقيقة رسالته إلى الرئيس السوري أحمد الشرع .. اليكم ما قاله

في لفتة مليئة بالمحبة والتقدير المتبادل، ردّت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك على رسالة الفنانة لونا بشارة التي خصّتها بها عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، معبّرة عن إعجابها الكبير بها بعد تعاونهما في مسلسل "آسر".

